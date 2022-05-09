هالاند إلى مانشستر سيتي.. اليكم موعد اعلان الصفقة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 11:13 صباحًا

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، عن موعد انتقال النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى مانشستر سيتي.

ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند، حتى 30 يونيو/حزيران 2024، لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيعلن عن صفقة هالاند هذا الأسبوع، بعدما يبلغ دورتموند بنيته تفعيل الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السيتي، لديه اتفاق بالفعل مع هالاند على الشروط الشخصية لعقده، منذ الشهر الماضي.

وأوضحت أن هالاند سيحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر سيتي، وسيوقع على عقد مدته 5 سنوات.