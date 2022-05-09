“جيرارد بيكيه” يثير الجدل بتغريدات غامضة على تويتر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - مايو - 2022 9:06 صباحًا

نشر “جيرارد بيكيه” مدافع فريق برشلونة تغريدات غير مفهومة على حسابه في تويتر قبل أن يقوم بحذفها مما أثار الجدل بين متابعيه.

وكتب بيكيه تغريدتين غامضتين عبر حسابه مكتوب عليهما مجموعة أرقام، غير مفهومة، واحدة بأرقام “607904408” والثانية بأرقام”629237735″.

وكتب أحد المتابعين لحساب بيكيه عبر موقع “تويتر” يسأل: “ما الذي وضعه بيكيه”.

وأثار مدافع برشلونة المتوج بكأس العالم 2010 الجدل عديد المرات في الفترة الأخيرة، ولكن لأسباب واضحة وليست غامضة، مثل خلافه مع “ليونيل ميسي” صديقه القديم في أكاديمية البارسا “لا ماسيا” والفريق الأول بسبب دعمه الإدارة في بيعه وهو ما أغضب اللاعب الأرجنتيني.

ومؤخرا تم اتهام بيكيه في قضية فساد متعلقة ببطولة كأس السوبر الإسباني، بنشر تسريبات طالب خلالها بالحصول على أموال.

بعيداً عن برشلونة فإن بيكيه المدافع الأقدم في كامب نو هو مؤسس ورئيس مجموعة “كوسموس القابضة” وهي مجموعة رياضية وإعلامية.

يذكر أن بيكيه يلعب في برشلونة منذ 2008، حيث حقق مع الفريق كمًَا كبيرًا من الألقاب وصل إلى 30 بطولة أبرزها 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا و8 لليغا.