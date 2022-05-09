لماذا زاد وزن النساء أكثر من الرجال خلال إغلاق كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 10:16 صباحاً - مع القيود المفروضة على قدرتنا على الخروج بحرية، كنا جميعاً نخشى تراكم الكيلوجرامات أثناء فترة الإغلاق.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: ولكن يبدو أنه لديك فرصة أكبر للحصول على وزن زائد إذا كنت امرأة.

يقول الخبراء أنّ السبب قد يكون لأنّ النساء أكثر عرضة لتحمل العبء الأكبر في رعاية الأطفال، وبالتالي كنّ في الداخل أكثر لرعاية الأسرة.

أما الرجال، من ناحية أخرى، فبقوا عموماً على حالهم.

قام الباحثون بتحليل بيانات 938000 بريطانياً بالغاً ووجدوا أنّ قيود كوفيد كان لها تأثير تفاضلي على الجنسين.

كانت النساء أكثر عرضة بنسبة 44 في المائة للانتقال من زيادة الوزن إلى السمنة، مع كون 13 في المائة من النساء سمينات مقارنة بنسبة 9 في المائة فقط من الرجال.

اقترح البروفيسور توماس ييتس، الذي عمل في دراسة جامعة ليستر، أنّ العديد من الأمهات تم الاعتماد عليهنّ لرعاية التعليم المنزلي وأنهنّ كنّ أقل قدرة على الخروج والحفاظ على نشاطهنّ.

وأضاف: “أظنّ أنّ الإغلاق كان له تأثير تفاضلي على حياة العديد من النساء مقارنة بالرجال”.

وتابع قائلاً: “بقي الرجال إلى حدّ كبير كما كانوا عليه قبل الإغلاق، لقد عملوا من المنزل بدلاً من ذلك. وفي الوقت نفسه كانوا يقومون بكل الأمور الأخرى مثل الذهاب إلى محلات السوبر ماركت، فتوقفت كلّ الأشياء التي كانت النساء تخرج من المنزل للقيام بها، وأصبحن يقمن فقط بالتعامل مع الأطفال والتعليم المنزلي، فاختلفت طريقة المعيشة، التي ربما أصبحت مرهقة جداً بالنسبة لهنّ”.

وتابع: “لذلك لم يقتصر الأمر على تقليل مستويات النشاط وتغيير الأنظمة الغذائية فحسب، بل كان من المحتمل أن تلعب مشاكل الإجهاد والصحة العقلية دوراً في ذلك أيضاً”.

ورداً على سؤال لماذا كان أداء الرجال أفضل، قال البروفيسور ييتس: “أظنّ أنّ الأمر يعود إلى أنّ الرجال بقوا على ما كانوا عليه سابقاً إلى حد كبير”.

“من الواضح أنّ بعض الأمور اختلفت مثل الذهاب الحانة، ولكن فيما يتعلق بأنماط العمل، أعتقد أنه كان هناك اضطرابات أقل”.

كما كشف التحليل، الذي تم تقديمه في المؤتمر الأوروبي حول السمنة في ماستريخت بهولندا، أنّ البريطانيين الأصغر سناً كانوا عرضة مرتين أكثر لأن يصبحوا أكثر بدانة من الأكبر سناً أثناء فترة الوباء.

وانتقل حوالي 17 في المائة من الشباب دون سن 45 عاماً من زيادة الوزن إلى السمنة مقارنة بـ 7 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً.

قال البروفيسور ييتس:”توقفت العلاقات الاجتماعية، كل شيء كانوا يقومون به خارج المنزل، مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، والعمل، توقف فجأة، لذلك كان هناك فرقاً ملحوظ حقاً… نعلم من الأطفال والشباب، أنّ القلق والتوتر والاكتئاب قد ازداد خلال هذه الفترة وبأنه كان للوباء تأثير ملحوظ على الصحة العقلية للناس”.

وتابع: “لذلك إذا جمعت بين مشاكل الصحة العقلية والإغلاق، فستجعل الناس يأكلون أكثر، ويمارسون تمارين أقل ويكتسبون وزناً، لذلك ربما هذا ما نراه في تلك المجموعة”.

وأضاف البروفيسور ييتس أنّ زيادة الوزن لدى الشباب والنساء يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان خلال العقود المقبلة. ودعا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لعكس آثار الإغلاق.

وقال الدكتور ديفيد كلوكر، أيضاً من جامعة ليستر: ” عطلت فترات الإغلاق الطويلة الروتين اليومي مما جعل من الصعب على الناس تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الأسباب الكامنة وراء هذه التغييرات في وزن الجسم ومستويات السمنة.”