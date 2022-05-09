أفلام عيد الفطر.. أحمد حلمي يحسم المنافسة أمام أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم كل الإنتقادات التي وجهت لفيلم أحمد حلمي الجديد «واحد تاني»، وأبرزها أنه مأخوذ من فيلم “جوناثان”، إلا أنه نجح في تصدر إيرادات شباك تذاكر أفلام موسم عيد الفطر السينمائي في مصر، بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو “العنكبوت” للنجم أحمد السقا.

وحقق فيلم “واحد تاني” ايرادات بلغت 32 مليون حنيه في أسبوعه الأول، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف، منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات “سينرجي فيلمز”، و”ماجيك بين” وأفلام مصر العالمية و”أوسكار”.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل إخصائيًا اجتماعيًا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالاتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحًا، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءه القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

بينما وصلت إيرادات فيلم “العنكبوت” إلى 21 مليون جنيه ليواصل الفيلم الاحتفاظ بالمركز الثاني في سباق الإيرادات.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبد الوهاب في آخر أعماله الفنية قبل رحيله، وريم مصطفى ومحمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

وتدور أحداث فيلم “العنكبوت” في قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه ظافر العابدين غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، إذ يرتدي السقا القناع في عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

وحقق فيلم “زومبي” إيرادات تقترب من 12 مليونا، ليستمر في المركز الثالث، وهو بطولة: علي ربيع، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، عمرو عبدالجليل، دينا محسن.

وتدور أحداث الفيلم حول فرقة غناء شعبية بقيادة علي ربيع، ويقدم شخصية مطرب يدعى حمادة بطة، بينما يجسد حمدي الميرغني شخصية شاعر يكتب الأغاني، ومع مرور الوقت يسافر علي ربيع وحمدي الميرغني بصحبة فرقتهما الغنائية إلى المنصورة، وتتعطل السيارة بهما في الطريق، ويدخلان مدينة مليئة بالزومبي.