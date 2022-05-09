كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 05:43 صباحاً - أعادت حسابات فنّية نشر صورة لفنانة شابة شهيرة، من مرحلة طفولتها وهي بجوار الفنان الكوميدي الكبير الراحل، سمير غانم، وكان عمرها حين التقاط الصورة لا يتعدى الـ 7 سنوات، حيث ظهرت كطفلة جميلة رقيقة هادئة واقفة بجانب الفنان الكبير وهي في غاية السعادة.

إنها الفنانة المصرية راندا البحيري التي شاركت متابعيها بصورة نادرة لها ظهرت خلالها وهي طفلة مع الفنان الراحل، وكشفت أن الصورة جاءت خلال كواليس واحدة من مسرحياته، حيث التقطت الصورة بعد انتهاء العرض المسرحي مباشرة،

مثلما ظهر خلال تعليقها على الصورة التى أكدت أنها لو كانت التقطت في زمن “فيسبوك” لكانت نشرتها وكتبت عليها: “مع حبيي قلبي سمورة

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق أن هذه الطفلة التي بجانب سمير غانم أصبحت من أشهر الفنانات الآن.. والمفاجأة ليست واحدة من بناته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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