ياسمين صبري تتخلى عن أبو هشيمة وتختار ورقة طلاقها وأحمد عز.. أعرف تفاصيل قصة حبهما الجديدة!

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 05:43 صباحاً - تعيش الفنانة ياسمين صبري حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، بعد انفصالها عن رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، وتعكف على تحضيرات فيلم صقر المحروسة مع الفنان أحمد عز، و”مسلسل الشادر” مع الفنان أشرف عبد الباقي.

ياسمين صبري تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، لتبدأ تصويره مع مطلع شهر يوليو المقبل، ويقع الفنان أحمد عز في حبها خلال أحداث الفيلم، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتين في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

وتدور أحداث فيلم صقر المحروسة في إطار تاريخي عن إحدى الفترات في العصر الإسلامي، وتتضمن مشاهد العمل 15 معركة حربية، يتم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر ودبي والمغرب والأردن.

تعاقد حتى الآن على فيلم صقر المحروسة كل من الفنان أحمد عز وياسمين صبري، ومُرشح الفنان ماجد الكدواني، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو من تأليف محمود حمدان، وتحت قيادة المخرج أحمد علاء.

أعمال ياسمين صبري الجديدة

وفي سياق آخر، تلعب ياسمين صبري دور فتاة شعبية، في مسلسل الشادر، مع الفنان أشرف عبد الباقي وطارق صبري، والمسلسل من إنتاج منى قطب، وتحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز، وتأليف مصطفى حمدي.

ياسمين صبري مع أشرف عبدالباقي وسامح عبدالعزيز – جلسة التعاقد على مسلسل الشادر

وسبق أن انتشرت صور لـ ياسمين خلال تعاقدها على مسلسل “الشادر”.حيث التقت بصناع مسلسلها الجديد في جلسة فنّية عقدت في مطعم “سرايا الجزيرة”، الكائن بجوار الفندق في شارع قصر النيل وأمام دار الأوبرا المصرية.

سبب طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وكانت مصادر قد رجحت أن سبب الإنفصال المفاجئ، كان في اختلاف الثنائي على بعض التفاصيل متعلقة بخطط ياسمين القادمة في العمل والإنجاب. وهو ما رفضه أبو هشيمة، فوقع الطلاق.

وكشف المدون المقرب من الفنانين، هاني عزب، عبر صفحته، على (فيسبوك)، أن انفصال ياسمين عن أبو هشيمة جاء بعد رفضه إنتاج عمل فني خاص بها، لا سيما في ظل غيابها عن الساحة الفنية، لعامين متتالين.

وكتب عزب: “أسباب انفصال التايجر.. انها كانت عايزة انتاج مسلسل لها .. خاصة بعد فشل وجودها مع اي شركة انتاج .. وشايفة ان في كتير بيدعموا زوجاتهم واشمعني هي.. وطبعا عشان يتعمل ليها مسلسل هيتكلف حوالي من 50 لـ 70 مليون وده رقم كبير خاصة ان الفلوس دي هتبقي ضايعة ومش هتتلم”.

وأضاف “كمان هي مش صاحبة قرار الانفصال ومكنتش عايزة كده كمان وحصل محاولات للم الشمل بس خلاص كان فات الميعاد”.

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية مسلسل “فرصة تانية” عام 2020 وشاركها في البطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبه مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبه عبد الغني، ساره الشامي، محمد أبو داود، أحمد سامي، نهال عنبر، عمرو عمر الشنـاوي، محمد جمعه وغيرهم، من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

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