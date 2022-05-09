شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت أحمد صيام: صورنا فيلم "زومبى" فى 8 أشهر ولحظة الانفجار من أصعب المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة بسنت أحمد صيام عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية من الجمهور وزملائها من الوسط الفني عن دورها في فيلمها الجديد "زومبي" والذي يُعد أول مشاركة سينمائية لها، حيث جاء الفيلم في المركز الثالث في إيرادات موسم عيد الفطر محققًا إيرادات تجاوزت الـ 10 ملايين من الجنيهات خلال أيام العيد الثلاثة.

وقالت بسنت أحمد صيام في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنا سعيدة جدًا لأول مشاركة ليا في السينما في موسم يضمن أفلام كبار لنجوم السينما من بينهم أحمد حلمى ومنى زكى واحمد السقا وغيرهم، كما أن الفيلم هو أول فيلم عربى عن الزومبى في السينما المصرية.

وتابعت بسنت أحمد صيام: "كان هناك الكثير من التحضيرات في البروفات وكان من المقرر عمل تغييرات على شكلى الخارجي حتى أظهر بشكل مقنع للجمهور حيث أجسد شخصية "الدكتورة سهى" خلال أحداث العمل.

وعن كواليس الفيلم قالت بسنت أحمد صيام: "صورنا أكتر من 8 أشهر ودى كان من أصعب الأمور، لأنا لتصوير كان من الصيف وحتى الشتاء وكنا بنصور في الليل أثناء الشتاء وده كان من أصعب الأمور بسبب انخفاض درجات الحرارة في ظل اننا نرتدى وقتها ملابس صيفية".

وعن أصعب المشاهد قالت بسنت صيام: " أكثر المشاهد صعوبة كان مشهد انفجار إحدى السيارات ولأن دى أول مرة سينما ليا مكنتش أعرف ان الانفجارات بتكون كبيرة بالشكل ده، وبنفس الوقت كان مطلوب منى أقول حوار طويل بحجم صفحة كاملة".

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.