شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "عكس الطبيعة" أحمد زعيم يتعاون فى أغنية جديدة مع نوال الزغبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الملحن أحمد زعيم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يتعاون فى أغنية جديدة مع النجمة نوال الزغبى ولم تستقر إسمها حتى الآن، وتطرح خلال الفترة المقبلة من توزيع عمرو الخضرى، وتقدمها بشكل جديد متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.





وتعاون مؤخرًا الملحن أحمد زعيم مع النجمة نوال الزغبى فى أغنية "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع شريف قاسم، وحققت نجاح كبير .

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

عن رأيها في أغانى المهرجانات كشفت عن أنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وردت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حول سؤال عن أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قالت: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.

وأكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أنها تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في حوالى 3 أغانٍ يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واصفة إياه بأهم الملحنين الموجودين في الوطن العربى وحققنا نجاحات كثيرة سابقة، كما أن الأغانى من كلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة ومازلنا في مرحلة الاختيار، وتحمل عددًا من المفاجآت، وإن شاء تكسر الدنيا كالعادة أثناء طرحها .