الإعلامية بوسي شلبي تتعدي بالضرب على “ميرهان حسين”.. والسبب غير متوقع! – شاهد الفيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 03:50 صباحاً - شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع مصور جديد.

كان الفيديو للفنانة “ميرهان حسين” وهي تقوم بتقلديها في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تعرض بالمملكة العربية السعودية ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث ارتدت باروكه تشبه لون شعرها ونفس الاستايل الذي تعتمده، وفي نهاية المقطع ظهرت بوسي شلبي وقامت بخلع الباروكة وضربت ميرهان بها.

وعلّقت بوسي على الفيديو قائلة: “شوفوا عملت إيه لما ميرهان حسين فكرت تقلدني في الرياض، لسه بتاعه المزاريطة دورها جاي”، في إشارة لتقمص رحمة أحمد دور المذيعة في حفل افتتاح مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير أوي 6.

بوسي شلبي تتوعد بطلة مسلسل “الكبير أوي 6”

وكانت رحمة أحمد “مربوحة” قلدت الإعلامية بوسي شلبي وهي تسير على السجادة الحمراء وتصور بهاتفها المحمول لايف الأجواء وتتحدث عن الإطلالات في حلقات مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي ضمن أحداث مسلسل “الكبير أوي 6”.

كما أعادت للأذهان لقاء بوسي شلبي بالنجم العالمي جون ترافولتا، وهي ترحب به قائلة” أنت أيام شبابي الحلوة كلها”.

لتظهر “مربوحة” ترحب بالفنان أحمد سعد وتقول له “يا أحلى أيام صنايع” وتضيف لتطلب من “هجرس” أن يدعوه للمهرجان وتطلب منه أن يأتي إلى المزاريطة، كما فعلت بوسي شلبي وطلبت من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن يدعوا “ترافولتا” لمهرجان بمصر.

عرض مسرحية “الليلة الكبيرة” لنيكول سابا في الرياض

مسرحية “الليلة الكبيرة” من الأعمال الجديدة للفنانة نيكول سابا والتي تم عرضها خلال أيام عيد الفطر المبارك في العاصمة السعودية الرياض وشارك في بطولتها كم كبير من النجوم من بينهم الفنان محمود عبدالمغني، ومحمد عبدالرحمن، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، ومحمود الليثي، والعمل من تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

مسرحية “الليلة الكبيرة” كانت من الاعمال المسرحية التي عرضت ضمن الفعاليات الخاصة بعيد الفطر المبارك والتي يتم تنظيمها من الهيئة العامة للترفيه، وقد بدأت عروض المسرحية في أيام 4 و5 و6 من شهر مايو الجاري، وحققت نجاحا ملحوظا من ناحية الحضور الجماهيري.

عن الإعلامية بوسي شلبي

بوسي شلبي من أشهر الإعلاميات في الوطن العربي، واستطاعت خلال مشوارها أن تجري لقاءات مع عدد كبير من النجوم والمشاهير في المهرجانات والحفلات.

علاقة بوسي شلبي بنجوم الوسط الفني قوية جدا، واستطاعت أن تكون صداقة مع إيناس الدغيدي ويسرا وهالة صدقي وغيرهم، بالإضافة إلى زواجها من محمود عبد العزبز الذي فتح لها مجال كبير لتتألق في مشوارها الإعلامي.

واجهت بوسي شلبي انتقادات كبيرة بعد زواجها من النجم الراحل محمود عبدالعزيز، حيث اتهمها البعض بأنها السبب في الخلافات الأخيرة بينه وبين زوجته والتي انتهت بانفصالها بعد سنوات من الزواج المستقر.

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