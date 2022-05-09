شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة أوبرا القاهرة تقدم حفلين على المسرح الصغير.. الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازفة البيانو مايا جفينيريا ومن إخراج هشام الطلي وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 12، 13 مايو على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج مختارات من مسرحيات الاعمال الغنائية العالمية منها معك سأرحل، فكر في، دروب الحب، في كل مرة أنظر إليك، ماذا ستفعل بقية حياتك، نيويورك نيويورك، ليلة موسكو، لو أحببتك، طريقي، أشعر بالجمال، نجوم، سانتا لوتشيا، صوت الموسيقى، يا له من عالم رائع، كان بإمكاني أن أرقص طوال الليل . أداء إيمان مصطفى ،جولي فيظي، عبد الوهاب السيد، مصطفى محمد، نسرين رشدى، وليد كريم، تحية شمس الدين، داليا فاروق، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، سلمى الجبالي، برهان الدين فاروق، أمينة خيرت، نورستا الميرغني، اسامة علي، رشا طلعت، أسامة جمال، إنجي محسن، عماد عادل، ليلى ابراهيم، جاكلين رفيق، عزت غانم وجيهان فايد .

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.