فوز العتيبي عاتبة على ماجد المهندس بسبب بنت شايك الروسية: “شيء مرة يزعل”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 صباحاً - عبرت المشهورة السعودية فوز العتيبي عن عتبها على الفنان ماجد المهندس بسبب استعانته بعارضة الازياء الروسية ايرينا شايك في احدث فيديو كليب له والذي تم طرحه تزامنا مع عيد الفطر.

وقالت فوز العتيبي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ماجد المهندس جايب في كليبه الاخير عارضة الازياء هذه بنت شايك الروسية على اساس انها عالمية ويطق الكليب”.

وتابعت “والله لو جايبني ليطق كليبه دبل الدبل يعني تخيلوا مشاهداتهم اللي جابوها في ستة ايام اجيبها انا في ساعة”.

واضافت “انا عالمية اذا ما تدرون حتى اعلام بلادها يستقطب اخباري فشيء منرفز انكم تروحون تجيبون اجنبيات وتخلوني الصراحة شيء مرة يزعل”