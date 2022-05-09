فجر السعيد عن مي العيدان: “حادة الطباع.. وظاهرها غير باطنها”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 صباحاً - وصفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مواطنتها وصديقتها مي العيدان بأنها “شخصية جميلة لكنها حادة الطباع وظاهرها غير باطنها” وذلك خلال لقاء مع الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

كلام فجر السعيد جاء ردا على سؤال نضال الأحمدية عن حقيقة مي العيدان قائلة: ”مي شخصية جميلة ترى، ظاهرها غير باطنها، من الشخصيات التي لا تنفهم، ومي تغيرت، لم تعد مي السابق، وهي بنفسها اعترفت انها كبرت واتغيرت، بس مي حادة الطبع“.

وأضافت الإعلامية الكويتية “ مي العيدان بهرتني في شي، واتصلت بيها في رمضان وقلتلها ما في برنامج في الكرة الأرضية من الهارد توك دول اللي مطلعينهم ما يحط لأي ضيف صورة لمي العيدان ويقولوا مي العيدان قالت كذا، وانا قلت لمي العيدان انتي مبهرة يا مي، أجبرتي كل البرامج إنهم يجيبون اسمك“.

وتابعت ”مي العيدان تخرج من منصة محلية، وأون لاين، مش يعني مدعومة من مؤسسة كبيرة مثل MBC وغيرها، وخلال هذه الفترة قدرت تفرض اسمها بهذا الشكل، أنا أشوفها ظاهرة“.

ووجهت فجر السعيد رسالة إلى مي العيدان قائلة: ”ياريت تهدي من نفسها، مي إذا بتسمعنا إنتي تقدري تقولي نفس الكلام بأسلوب مختلف“.