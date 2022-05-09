لن تصدق من هي زوجة الفنان مجدي بدر.. ممثلة شهيرة ونجمة مسلسل “هبة رجل الغراب” !

كتب امير فتحي في الاثنين 9 مايو 2022 02:43 صباحاً - الفنان مجدي بدر، دخل عالم التمثيل عندما كان عمره 20 عامًا ولم يدرس في معاهد تمثيلية، بل امتهن التمثيل عن طريق الخبرة والموهبة.

وظهر في أغلب أدواره بتجسيد دور الشخص الشرير، وكان يظهر بدور الرجل الذي يخدع البنات، ودور المجرم أو السارق، في بداياته كان يشارك في المسلسل بدور بسيط ثم بدأ يأخذ أدوار كبيرة بعد شهرته.

ومن المعلومات التي يجهلها الكثيرين عن الفنان الموهوب مجدي بدر أنه متزوج منذ العام 2010 من الفنانة سامية عاطف التي شاركت في مسلسل “هبة رجل الغراب” وحقق نجاحاً كبيراً لها وأيضا مؤخرًا في “مسلسل يوتيرن“.

سامية عاطف في احدث أدوارها بـ “مسلسل يوتيرن” – رمضان 2022

بدايات مجدي بدر

وكانت بداية مجدي بدر الفنية في بداية التسعينيات وذلك عن طريق التلفزيون، فقد شارك في مسلسل “ابن مين بسلامته” عام 1990، وكان أول أدواره التلفزيونية، ثم بعدها شارك في عدد من الأعمال ولكن بأدوار ثانوية.

وكانت انطلاقته من خلال مسلسل “ساكن قصادي”، والذي نال بعده شهرة واسعة وبدأ يأخذ فرصته كممثل، وشارك في عدد من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية، وشارك في السنوات الأخيرة في عدد كبير من المسلسلات الدرامية، وكان آخر أعماله في عام 2020 فقد ظهر كضيف شرف في مسلسل “طلقة حظ”، “بخط الإيد”، تجاوز رصيده الفني أكثر من 130 عملًا فنيًا.

بعد 8 سنوات زواج.. مجدي بدر وسامية عاطف يستقبلان مولودتهما الأولى بالدموع

وفي العام 2017 رُزق الممثل مجدي بدر وزوجته الممثلة سامية عاطف بابنتهما الأولى بعد زواج استمر 8 سنوات، وقام الطبيب المسؤول عن ولادة الممثلة التي اشتهرت بدور “داليا” في مسلسل “هبة رجل الغراب” بنشر فيديو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وثق فيه هذا اليوم بأكمله.

وأطلق مجدي بدر وزوجته على مولودتهما الأولى اسم “داليدا”، وظهر الزوجان خلال مقطع الفيديو وهما يستقبلان ابنتهما بالدموع، ويبدو عليهما السعادة الشديدة أثناء استقبال ابنتهما.

وعلق الطبيب على الفيديو قائلاً “الفنانة الجميلة (سامية عاطف) الشهيرة بـ (داليا) في (هبة رجل الغراب)؛ وزوجها الفنان (مجدي بدر) بعد 8 سنين من الانتظار ، (داليــدا) نورت حياتهم أروع فيديو ممكن تشوفه أي أم ..من لحظة دخولها المستشفى وحتى خروجها من العمليات ..ربنا ما يحرم حد من اللحظة دي”.

وشارك مجدي بدر مؤخرًا كضيف شرف في موسم رمضان 2022 من خلال “مسلسل مين قال” والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم جمال سليمان – نادين – أحمد داش – ديانا هشام.

أما سامية عاطف شاركت في العديد من الأعمال الفنّية، أبرزها أجزاء مسلسل “هبة رجل الغراب”، وقدمت فيه شخصية “داليا”، وشاركت أيضاً في مسلسل “ليلة”، “عيون القلب” وفيلم “يوم من الأيام”.

نورت