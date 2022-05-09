شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة البحث عن قصر جديد مستمرة.. لوبيز وبن أفليك يشاهدان منزلا سعره 68 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك البحث عن قصر جديد ينتقلان إليه خلال الفترة المقبلة ليعيشا فيه برفقة أبنائهما، وذلك بعدما رصدتهما عدسات المصورين أثناء تواجدهما في لوس أنجلوس، بغرض شراء قصر مذهل بقيمة 68 مليون دولار.



لوبيز مع بن افليك

ولا تعد تلك المرة الأولى الذى يظهر فيها الثنائى معاً خلال رحلة بحثهما عن منزل يجمعهما، إذ شوهدا مؤخراً قبل اسبوعين وهما في منطقة باسيفيك باليساديس، أثناء مشاهدة قصر سعره تخطي الـ40 مليون دولار إلا أنهما لم يقدما على خطوة الشراء وقتها.



لوبيز وبن افليك

وكان خبر خطوبة النجمة العالمية جينفر لوبيز بالنجم العالمي بن أفليك للمرة الثانية تصدر عنوان الصحف العالمية، توقع متابعيهم حول العالم ان زواج الثنائي سيكون قريب، خاصة وأنهما اجتمعا بعد فراق دام حوالي 18 عامًا من الخطوبة الأولي، وذهب كلا منهم في طريق وتزوجا وانجبا من آخرين ثم عادا سويا.

لكن يبدو أن "جي لو" لا تفكر في الزواج بالوقت الحالي فحسب موقع الديلي ميل، جينيفر لوبيز وبن أفليك "لا يتحدثان" عن الزواج في الوقت الحالي، حيث قال مصدرًا مقربًا من لوبيز إنها لم تكن في طور الإعداد بعد والتهيئة للزواج من حبيبها القديم.

وأضاف المصدر أن لوبيز واقعة في غرام خاتم الخطوبة ولا يمكنها التوقف عن النظر إليه، لكنه أضاف أن جينيفر وبن "لا يتحدثان عن حفل زفاف" في هذه الفترة.