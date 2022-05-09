“داعش” تُعلن مسؤوليتها عن هجوم العريش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في حسابه على تليجرام اليوم الأحد مسؤوليته عن هجوم دام أودى بحياة ضابط و10 جنود بشبه جزيرة سيناء المصرية.

والهجوم الذي وقع أمس السبت هو واحد من أعنف الهجمات في الأعوام الأخيرة بشمال سيناء حيث تشن قوات الأمن المصرية حملة على مسلحين لهم صلة بالتنظيم.

واليوم، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح الأحد.

وتناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من رجال القوات المسلحة، خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.

ووجه السيسي عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الاجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.