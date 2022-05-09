شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة أشرف مصيلحى حماة المخرجة منال الصيفى وتشييع الجنازة من المهندسين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، السيدة اعتماد محمد والدة الفنان أشرف مصيلحى "حماة" المخرجة منال الصيفى، وقررت الأسرة تشييع الجنازة غدا الإثنين، عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، على أن تتلقى الأسرة العزاء على المقابر

يذكر أن أخر عمل جمع بين الفنان أشرف مصيلحى وزوجته المخرجة منال الصيفى هو مسلسل "جمال الحريم" والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث، وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات يدعى يوسف تربطه علاقة حب قوية بمذيعة تجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية، وهذه المذيعة تدعى فريدة، وفجأة تنقلب حياته رأسا على عقب، حيث تتعرض حبيبته وصديقتها إلى أزمات مع العفاريت والجن.