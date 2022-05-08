شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "واحد تانى" فى دور العرض الأمريكية والأوروبية 13 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، فى دور العرض الأمريكية يوم الجمعة المقبل الموافق 13 مايو، حيث يعرض بواقع 40 نسخة بولايات أمريكا، كما ينطلق الفيلم أيضًا فى عدد من الدولار الأوروبية فى نفس اليوم الجمعة لتكون الدول التى يعرض فيها الفيلم بجانب مصر كالتالى:أمريكا، انجلترا، كندا، استراليا، قطر، الإمارات، السعودية ، عمان، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، السودان.

وكان فيلم "واحد تانى" قد انطلق فى دور العرض المصرية ليلة الأحد الماضى الموافق وقفة عيد الفطر المبارك، وحقق نجاحاً كبيراً اذ تصدر شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى منذ الأول لطرحه، واستطاع تحقيق 32 مليون فى أول أسبوع عرض.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.