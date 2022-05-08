شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا نجمة الثنائيات الغنائية نجحت فى 4 ديوهات مع راغب ومامى وتامر ولمجرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت النجمة اللبنانية إليسا، خلال مشوارها الغنائى الطويل جدارتها وتميزها في أن تكون نجمة الثنائيات بعد أن قدمت العديد من الديوهات التي حققت نجاحًا كبيرًا واستطاعت أن تضع بصمة بإحساسها ورقة صوتها، وهو ما ظهر خلال أحدث أعمالها الغنائية "من أول دقيقة" مع النجم المغربى سعد لمجرد والذى حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط منذ وقت طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ونستعرض خلال هذا لتقرير أبرز ديوهات قدمتها النجمة اليسا خلال مشوارها.

"بتغيب بتروح" إليسا وراغب علامة

قدمت النجمة اللبنانية اليسا، في بدايات مشوارها أغنية على طريقة الديو مع ابن موطنها النجم راغب علامة، بعنوان "بتغيب بتروح"، وهى من كلمات الياس ناصر وألحان EGE، وتوزيع ناصر الأسعد وإنتاج عام 1998، وحققت هذه الأغنية رواجاً كبيراً وقتها بل وأصبحت من أشهر الأغنيات الرومانسية.

"كنت في سيرتك" اليسا والشاب مامى

وواصلت النجمة اليسا نجاحاتها في الدويتوهات بأغنية رومانسية مع المطرب الجزائرى الشاب مامى، من خلال أغنية "كنت في سيرتك"، وهى من كلمات الشاعرة إكرام العاصى، وألحان محمد رحيم، وتوزيع مصطفى الشريف، انتاج عام 2007.

"جوا الروح" إليسا وفضل شاكر

تعاونت اليسا مع النجم اللبناني فضل شاكر عام 2009 في أغنية بعنوان "جوا الروح" وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان صلاح الكردى وتوزيع ناصر الأسعد، ولكنها لم تحقق النجاح المطلوب وقت طرحها.

"ورا الشبابيك" إليسا وتامر حسنى

كان للنجمة اليسا مشاركة منذ 5 أعوام وتحديدا في عام 2017 مع النجم تامر حسنى في اغنية بعنوان "ورا الشبابيك"، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائى محمد جمعة، لحن أحمد محيى، توزيع يحيى يوسف، هندسة صوت ياسر أنور.

"من أول دقيقة" اليسا وسعد لمجرد

قررت اليسا العودة مرة أخرى للثنائيات بعد غياب 5 سنوات عنها، من خلال أغنية "من أول دقيقة"، والتي صورتها أيضا على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان رامى جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، والتي تجاوزت الـ 10 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها.



