شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى وعبد الرحيم كمال يكشفان كواليس "جزيرة غمام" مع لميس الحديدى.. بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم طارق لطفى، والمؤلف عبد الرحيم كمال، ضيفين في برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى المذاع على قناة ON، بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويتحدث النجم طارق لطفى والمؤلف عبد الرحيم كمال عن كواليس مسلسل "جزيرة غمام" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى، وحكايات وأسرار وتحضيرات الشخصيات، وكيف استطاع الفنان طارق لطفى تغيير نبرة صوته من أجل الشخصية التي يقدمها.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.

المسلسل يجمع مى عز الدين مع طارق لطفي سويا بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل "قضية صفية" عام 2010 والذى سجل وقتها البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عز الدين في الدراما التليفزيونية، كما يسجل العمل التعاون الثانى على التوالي بين طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب والسيناريست عبد الرحيم كمال بعدما قدموا "القاهرة كابول" في رمضان قبل الماضى.