يحيى الفخراني رداً على خبر وفاته: “انا بخير الحمدالله”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 10:25 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 9:07 مساءً

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان المصري الكبير يحيى الفخراني، بعد غيابه عن الشاشة منذ فترة دون اي تصريحات او اعماله.

وعبر الفنان يحيى الفخراني عن استيائه الشديد من هذه الشائعات، حول وفاته بعد تدهور حالته الصحية، كلام الفخراني جاء خلال تصريحاته لصحيفة “النهار” اليوم، مشيراً انه حزين ومستاء بشدة من انتشار هذه “الشائعات المغرضة”.

كما أكد في رسالة إلى كل معجبيه أنه بخير وبصحة جيدة، وقال “أطمئن كل جمهوري الحبيب بمصر والوطن العربي عليّ، فأنا بخير والحمد لله، وكل أموري طبيعية وبصحة جيّدة، وما تم نشره هو بكل أسف مجرد شائعات مغرضة، وأتوجه بالشكر لكم وبكل من سأل عني من جمهوري الحبيب”.

وكان اسم الفنان المصري قد تصدّر منذ أيام، قائمة الكلمات الأكثر بحثاً عبر “غوغل” بعد أن انتاب جمهوره حالة من القلق عن صحته، وتداولت أخبار عن وفاته.

بدورها، نفت نقابة الممثلين المصريين، أمس السبت، شائعة وفاة يحيى الفخراني، وأوضحت أنه يقضي إجازة عيد الفطر برفقة أسرته حالياً.

وغاب يحيى الفخراني عن المنافسة في موسم دراما رمضان العام الحالي، بعد أن شارك في موسم 2021 بمسلسل “نجيب زاهي زركش”.

وكان النجم الشهير أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة”، عن عودته إلى شاشة السينما بعد غياب طويل، من خلال فيلم يحمل اسم “بنزو”، وهو من تأليف تغريد جمال، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج شهد رمزي.