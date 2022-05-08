شكرا لقرائتكم خبر عن على حسين يطرح أحدث أغنياته "سيكولالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب على حسين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سيكولالا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سعدوده، ألحان وتوزيع عمرو حيلم، ميكس وماستر بلال عبد الله، اخراج محمد عبدالجواد، وإنتاج ريتشارد الحاج.

تقول كلمات الأغنية: "سيكولالا سيكولي لي، شيكولاتة مضروبة في نوتيلا، خاطفك من وسط الشلة، وبرفة حظ تميلي عليا، سيكولالا سيكولي لي بتجيبني وبتوديني، وبقيت بتطلع عيني، ومفلس والا بيأثر فيا، طب حبة عليا ومتهزيش علشاني شوية، انتي أميرة في دنيا عافية، بتبهدلني بحب عجيب، ياعجايب الدنيا السبعة، والناس منك تايهة وواقعة".

من جانبه قال على حسين في تصريحاته: "أعتبر نفسي امتداد للون الغناء الجنوبي والمدرسة الجنوبية، وهو شيء أفتخر به جدًا، الفترة المقبلة سوف أطرح أكثر من أغنية بعد فترة من الخمول نتيجة ظروف إنتاجية يمر بيها معظم المطربين الآن".

وعن سبب إختياره لأغنية "سيكولالا" قال:" لأنها أغنية مختلفة عن كل ما قدمت من قبل من حيث الكلمات واللحن والتوزيع، وتمنى ان تحقق نجاح جماهيري كبير "