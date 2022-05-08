شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقى "من القاهرة" يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الوثائقي "من القاهرة" للمخرجة هالة جلال بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 12.

"من القاهرة" فيلم ينتمي إلى نوعية "تسجيلية المعايشة"، عُرض لأول مرة عالميًا ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، خلال فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز بحائزة أفضل فيلم تسجيلي، ويستعرض مدينة القاهرة من واقع سيدتين، يتتبع مسار حياتهما وسعيهما للتعايش مع المجتمع.

الفيلم عن امرأتين مستقلتين داخل العاصمة في العقد الرابع من عمرهما، يعملان بالفن، الأولى مصورة وفنانة تشكيلية هبة خليفة (أم ورد)، والثانية آية يوسف التي تعمل "مونتيرة"، وشاركت المخرجة حكايتها داخل العمل لكنها جاءت بشكل رمزي، خاصة في بداية العمل ونهايته، تعبيرًا عن معايشتها الشخصية، ومفسحة المجال لسيدتي الفيلم.

ومن المقرر أن يقدم المهرجان عروض برنامج ليالي عربية، ويُعرض بالبرنامج الفيلم المصري برا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وحدث فى 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي (مصر)، وقوارير إخراج نوره المولد ورغيد النهدي ورُبى خفاجي ونور الأمير وفاطمة الحازمي (السعودية)، والنهارده يوم جميل – إخراج نيفين شلبي (مصر).

شهد المهرجان عروض لأطفال المدارس، وهم أبطال إخراج مانويل كالفو (السعودية، إسبانيا)، وبرا المنهج إخراج عمرو سلامة (مصر)، وهو من بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه.