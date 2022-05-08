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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يفوز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "أبو صدام" بمهرجان مالمو للسينما والان مع تفاصيل الخبر
فيلم أبو صدام من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور والفيلم سيتم عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.
فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرًا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.
محمد ممدوح يفوز بجائزة افضل ممثل عن ابو صدام بمهرجان مالمو للسينما
محمد ممدوح يفوز بجائزة افضل ممثل عن ابو صدام بمهرجان مالمو للسينما
محمد ممدوح يفوز بجائزة افضل ممثل عن ابو صدام بمهرجان مالمو للسينما
محمد ممدوح يفوز بجائزة افضل ممثل عن ابو صدام بمهرجان مالمو للسينما
محمد ممدوح يفوز بجائزة افضل ممثل عن ابو صدام بمهرجان مالمو للسينما
محمد ممدوح يفوز بجائزة افضل ممثل عن ابو صدام بمهرجان مالمو للسينما
الوثائقي من القاهرة يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية
الوثائقي من القاهرة يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية
الوثائقي من القاهرة يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية
الوثائقي من القاهرة يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية
الوثائقي من القاهرة يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية
الوثائقي من القاهرة يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مالمو للسينما العربية