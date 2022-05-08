محمد ممدوح يفوز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "أبو صدام" بمهرجان مالمو للسينما

القاهرة - سامية سيد - فاز الممثل المصري محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم أبو صدام، فيما فازت صولا بحري بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم صولا وهو الفيلم الذي حصل علي جائزة افضل فيلم روائي، للمخرج صلاح الأسعد.

فيلم أبو صدام من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور والفيلم سيتم عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر والدول العربية.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرًا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.