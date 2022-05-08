شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دي نيرو أثناء تصوير دوره فى مسلسل داخل الأرجنتين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل العالمي روبرت دي نيرو أثناء تواجده في أيامه الأخيرة في الأرجنتين بغرض استكمال تصوير دوره في مسلسل جديد أرجنتيني يشارك فيه خلال الأربع حلقات الأولى ويجسد دور كاتب كبير خلال أحداث العمل الذي تم تصويره في مناطق مختلفة في الارجنتين ما بين العاصمة بيونيس إيرس وغيرها من البلدان المختلفة هناك.

روبرت دي نيرو يتواجد هناك على مدار الأسبوعين الماضيين وفقًا لتقرير موقع zyri الذى أكد أن دي نيرو كان برفقته حراسة خاصة حرصًا عليه من المعجبين الأرجنتين.



روبرت دى نيرو

من ناحية أخرى كان أصيب النجم العالمى روبرت دى نيرو فى وقت سابق إصابة بساقه، أثناء تواجده في أوكلاهوما، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد Killers of the Flower Moon للمخرج العالمي مارتن سكورسيزى، لكن واقعة الإصابة لم تحدث أثناء التصوير أو أثناء التحضير لإنتاج الفيلم.

ويستند الفيلم إلى كتاب ديفيد جران، ويتعلق بسلسلة من جرائم القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضى، وقبل إصابة دي نيرو، كان من المتوقع أن ينتهي الفيلم في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022، ونجوم الفيلم، هم، روبرت دى نيرو، وليوناردو دي كابريو، وجيسي بليمونز، وليلي جلادستون.