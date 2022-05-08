شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: ستات كتيرة بتقابلنى تقول لى إن فاتن أمل حربى قصتى الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللى كريم إن الفنانة فادية عبد الغنى من الفنانات اللاتي تستمتع معها بالعمل بطريقة مختلفة، واصفة إياها بالفنانة العظيمة، معلقة: "كنت بستمتع بيها والمشهد اللي ببقى فيه معاها بيبقى يوم فرحة، وكنت بقول للمخرج لازم تجيبها في كل المشاهد لأنها بتضيف بهجة وطعم للمشهد وبستمتع لما بشوفها.

وأضافت نيللي كريم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة قناة cbc"" أن مسلسل "فاتن أمل حربى" يحمل قضية مهمة داخل المجتمع المصرى، مشيرة إلى أنها لا تقدم قضية فقط ولكنها مع فكرة تقديم عمل درامي يحتوي على أحداث وقصة جيدة وحقيقية.

واستطردت: "أنا بعمل قصة فاتن ومتخيلتش الموضوع بصراحة هيعمل الضجة الكبيرة دي، ومتابعتش ردود فعل الجمهور في أول أيام عرض المسلسل عشان بركز في شغلي، وحالة الجدل طبيعي تبقى موجودة في أمور زي دي، بس الشيء اللي أسعدني إن ستات كتيرة بتقول دي قصتي ودي حاجة احنا مش مخترعنها ولكن واخدينها من واقع ستات كتير.