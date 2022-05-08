صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة ويوفنتوس!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 47 دقيقة

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن نية ناديي برشلونة ويوفنتوس في عقد صفقة تبادلية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبرم برشلونة ويوفنتوس صفقة تبادلية في صيف 2020، شهدت انتقال البرازيلي آرثر ميلو إلى البيانكونيري، مقابل انتقال البوسني ميراليم بيانيتش إلى يوفنتوس.

وبحسب موقع “كالشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن برشلونة مستعد للتخلي عن ظهيره الإسباني جوردي ألبا لصالح يوفنتوس، مقابل الحصول على المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وتراجع مستوى جوردي ألبا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إلى جانب تقدمه في العمر، وبالفعل بدأ برشلونة في البحث عن بديل له، وتردد اسم ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي، لتعزيز صفوف الفريق الكتالوني.

كما يعتبر دي ليخت هدفا لبرشلونة منذ أن كان في أياكس، وسيكون بمثابة تعزيز قوي لدفاعات البلوجرانا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يمكنه التعاقد مع دي ليخت مقابل 50 مليون يورو، مع تضمين جوردي ألبا في الصفقة.