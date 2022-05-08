نصيحة ثمينة من فيرغسون لرونالدو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد، يريد بقاء كريستيانو رونالدو في الفريق.

وأجرى فيرجسون محادثة مع رونالدو مؤخرا بهذا الشأن، علما بأن كريستيانو أمضى 6 سنوات يلعب تحت قيادة المدرب الاسكتلندي في “أولد ترافورد”.

وأشارت صحيفة “ميرور”، إلى أن رونالدو وفيرجسون اجتمعا مؤخرا لتناول الشاي في منزليهما بمنطقة شيشاير.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب الأسكتلندي المعتزل، أخبر لاعبه السابق أنه يشعر بأنه يجب أن يبقى في مانشستر من أجل “حماية إرثه”.

وتدور شكوك حول إمكانية استمرار رونالدو مع اليونايتد، بعد فشل الفريق في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما أن تقارير أخرى، أشارت إلى أن مستقبل النجم البرتغالي مع “الشياطين الحمر”، بات الآن في يد المدرب الجديد إريك تن هاج، الذي يستلم المهمة ابتداء من الموسم المقبل.

وأعاد مانشستر يونايتد التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، واستمر اللاعب البرتغالي الدولي في تسجيل 24 هدفًا بجميع المسابقات.