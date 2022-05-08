الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهزم ليدز يونايتد ويقترب من التأهل لدوري الأبطال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

اقترب نادي آرسنال، من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على ضيفه ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج”، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب “الإمارات”.

ويرجع الفضل لفوز “الجانرز” للاعبه الإنجليزي إدوارد نيكيتاه الذي سجل هدفي اللقاء عند الدقيقة (5، 10) من زمن الشوط الثاني، في حين جاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق اللاعب الإسباني دييغو لورينتي عند الدقيقة (66) من زمن الشوط الثاني.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى 66 نقطة، معززاً موقعه في المركز الرابع، ويقترب من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الغائب عنه منذ سنوات.

في المقابل توقف رصيد ليدز بعد هذه الهزيمة عند 34 نقطة، وأصبح الفريق متواجداً في المركز الثامن عشر، المؤدي إلى الهبوط.

وأصبح ليدز يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 27، بعد طرد المدافع لوك أيلنج، لكن رغم ذلك قلصوا الفارق بهدف دييجو يورينتي في الدقيقة 66.

وتعرضت آمال ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة بعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير في مباراة متكافئة في ملعب أنفيلد اليوم السبت.

وتقدم ليفربول إلى صدارة الدوري برصيد 83 نقطة من 35 مباراة وبفارق هدف واحد عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 34 مباراة وسيواجه نيوكاسل يونايتد يوم الأحد.