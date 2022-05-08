7 علامات تدل على أن الشخص الذي امامك يكذب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ ساعتين

يعتبر الكذب في بعض الاوقات صفه مخصصة يتميز بها العديد من الاشخاص، في حين يصبح الشخص غير قادر على التحكم بنفسه عند الكلام.

الكذب عادة يواجهها الكثير من الناس في حياتهم اليومية، إلا أن بعض علماء النفس حددوا 7 علامات تدل على أن الشخص الذي أمامك يكذب.

وقال عالم النفس دارين ستانتون لموقع “سلينجو”، كشف بالتفاصيل التعبيرات الدقيقة والعلامات المقلقة التي يجب الانتباه لها عند محاولة كشف الكذب، وهي كالتالي:

النظر

الكاذبون غالباً ما يطيلون التواصل البصري، لتعويض الكذبة بالنظر، في محاولة لإقناعك بالكذب، و”بشكل عام، ننظر في عيني الشخص المقابل لمدة تتراوح من 3 إلى 5 ثوان فقط، لكنها أطول قليلاً عند الكاذب”.

الرمش

إن معدل الرمش سيزداد أيضاً عندما يقوم الشخص بالكذب ويلاحظ أن هذا يمكن أن يصل مرتين إلى ثلاث مرات في الدقيقة.

الحاجز

يميل الأشخاص الذين يعانون من الكذب أيضاً إلى إنشاء حاجز جسدي بينهم وبين الشخص الذي يكذبون عليه، ويمكن أن يحدث ذلك بأشكال مختلفة، حيث يختار البعض استخدام أيديهم كحاجز بينما يختار البعض الآخر عناصر مثل كوب القهوة.

الهروب

عادة يستخدم الكاذبون استراتيجية تعرف باسم الانحراف اللغوي، وهذا الأمر شائع بشكل خاص بين السياسيين، ويميل الأشخاص الذين يتجنبون عمداً السؤال الذي يُطرح عليهم، إلى الرد بإجابة على سؤال مختلف تماماً.

الصوت

تميل نبرة صوت الذين يكذبون إلى الارتفاع وهي علامة منبهة على أنهم متوترون من قول كذبة.

التكرار

هناك علامة رئيسية للكاذب، وهو أن يكرر السؤال الذي يطرح عليه في الإجابة، ويفعل الكاذب ذلك لكسب مزيد من الوقت لتكوين إجابة فعلى سبيل المثال، عندما تسأل شخصاً ما إذا كان قد خدعك، سيرد الشخص البريء بلغته الخاصة: “لا تكن سخيفاً، بالطبع لا.. في حين أن الشخص المذنب لديه القليل من الوقت وغالباً ما يكون هدفه هو تكرار ما قلته،” لا، لم أخدعك “، حيث لم يكن لديه الوقت لبناء إجابته الخاصة، فيعيد ويستخدم عبارة كانت في السؤال.

لون الوجه

يمكن أن يكون تغيير اللون في وجه شخص ما، علامة تدل على أن الشخص يكذب، حيث ترتبط التغيرات العاطفية بالتوتر، وبالتالي عندما يشعر شخص ما بالضغط، قد يتم سحب الدم بعيداً عن وجهه، مما يؤدي إلى شحوبه.