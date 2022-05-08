الكشف عن موعد حسم مستقبل إيرلينغ هالاند مع بروسيا دورتموند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

يتواصل الغموض بشأن مستقبل مهاجم فريق بروسيا درتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، واستمراره مع الفريق الألماني.

ويتوقع أن يرحل هالاند عن صفوف نادي بروسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي ولكن لم يتحدد بعد إلى أين ستكون وجهته، لكن أغلب التقارير تؤكد توصل اللاعب لاتفاق مع مانشستر سيتي.

وقال سباستيان كيل مدير نادي بروسيا دورتموند في تصريحات عبر قناة “سبورت 1” الألمانية اليوم الأحد: “أعرف ما الذي يحتويه عقد هالاند، هناك شرط جزائي، وحاولنا التوصل لقرار على مدار الأشهر الماضية بشأن مستقبله”.

وأكمل: “ثم جاء موت مينو رايولا – وكيل أعمال هالاند – وللأسف، توقفت الأمور قليلاً، ولكن أؤكد بأن الأمور ستتضح الأسبوع المقبل”.

وتؤكد التقارير الصحفية بأن عقد هالاند يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، حيث تتنافس أندية برشلونة وريال مدريد مع مان سيتي على ضم اللاعب.

وعن فرص بقاء اللاعب في ملعب “سيجنال إدونا بارك” صرح مسؤول دورتموند: “لن أندهش حال رحيل هالاند عن دورتموند بنهاية الموسم الحالي”.

في الإطار نفسه، تحدث كيل عن ضم بديل هالاند، وهو كريم أديمي، من باير ليفركوزن قائلا:ً “أرى أننا سننجح الأسبوع المقبل في القيام بخطوة كبيرة في سباق ضم كريم”.

يذكر أن هالاند خاض 88 مباراة بقميص دورتموند منذ انتقاله للفريق في شتاء 2020 قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، حيث نجح في المساهمة في 108 أهداف عبر تسجيل 85 هدفا وصناعة 23.