تشيلسي يتوج بلقب الدورى الإنجليزي لكرة القدم النسائية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 5:02 مساءً

توج تشيلسي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية للمرة الثالثة على التوالي والخامسة خلال سبعة أعوام بعد أن قلب تأخره وفاز 4-2 على مانشستر يونايتد اليوم الأحد بفضل تألق لاعبته سام كير.

واحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي بعد فوزه 2-صفر على وست هام يونايتد بينما احتل مانشستر سيتي المركز الثالث وهو أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد أن سحق ريدينج 4-صفر.

وهبط فريق واحد من الدوري الممتاز المكون من 12 فريقا وهو برمنجهام سيتي وسيشارك في الموسم المقبل ليفربول بدلا منه.

ومنحت مارتا توماس مانشستر يونايتد هدف السبق بضربة رأس رائعة بعد ركلة حرة نفذتها كاتي زيليم لكن إيرين كوتبرت عادلت النتيجة لتشيلسي قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم يونايتد 2-1 بفضل كرة إيلا تون التي غيرت اتجاهها.

وفي الشوط الثاني انتفض تشيلسي وعادلت لاعبته الأسترالية كير النتيجة في الدقيقة الأولى بتسديدة هائلة بالقدم اليسرى وأضافت زميلتها النرويجية جورو ريتن الهدف الثالث بمجهود جميل بعد ذلك بخمس دقائق.

وعززت كير تقدم فريقها بالهدف الرابع وهو الثاني لها في الدقيقة 66 من كرة مرتدة من حارسة مرمى يونايتد ماري إيربس.

واحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بين فرق البطولة.