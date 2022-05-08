قطار الموت يتعطل في الهواء.. والركاب معلقين رأساً على عقب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 07:14 مساءً - منذ 3 ساعات

عند الشعور بالملل والرغبة في التجديد والترفيه، غالباً ما يلجأ الناس للذهاب الى اماكن ومدن الألعاب الخطيرة المخصصة للقلوب القوية.

في واقعة مرعبة كادت أن تنقطع الانفاس تعطل قطار الموت فجأة في الهواء داخل متنزه كارويندز الترفيهي في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، تاركاً الركاب معلقين رأساً على عقب لمدة 45 دقيقة.

وكان الركاب العالقون في قطار الموت البالغ ارتفاعه 125 قدماً ويقطع سرعة 50 ميلاً في الساعة عبر حلقة من 360 درجة، ويقلب الركاب 6 مرات خلال الرحلة.

ورأى خلالها الركاب الموت بأعينهم عندما تعطل قطار الموت فجأة في الهواء، وتركهم معلقين رأساً على عقب لمدة 45 دقيقة، في حين أن 45 دقيقة في اليوم العادي ليست كثيرة، إلا أنه عند التثبيت في وضع مقلوب، في مواجهة الأرض، يمكن أن تشعر وكأنها ساعات.

وأصدر متنزه كارويندز الترفيهي بياناً جاء فيه أن الجميع قد عادوا بسلام وأن فريق الصيانة قد استجاب بسرعة وكفاءة، وتعويضاً عن المأساة حصل الركاب على قسيمتي دخول سريع في مبادرة من المنتزة.