التعليق الأول ل ” مي عز الدين ” بعد خبر ارتباطها بأحمد أبو هشيمة

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 06:55 مساءً - نشرت الفنانة ” مي عز الدين ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام في المنشور الأول بعد تداول شائعة ارتباطها برجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” .

وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من اللقطات لمي عز الدين من تجسيدها لشخصية ” العايقة” بمسلسلها ” جزيرة غمام ” الذي عرض بالموسم الرمضاني 2022 .

وجاءت تلك اللقطات على أنغام أغنية (وحدانية) للفنانة ” أنغام ” .. وكتبت مي عز الدين في تعليقها على المقطع : ” حلو قوي .. فيه إسم العايقة وبصوت الغالية أنغام ” .

يذكر أن منشورا منسوبا للناقدة السينمائية ” ماجدة خير الله ” كان قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من حساب يحمل إسمها على فيس بوك يفيد بخطوبة مي عز الدين لأحمد أبو هشيمة بعد يومين من إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة ” ياسمين صبري ” .

وأثار هذا المنشور حالة من الجدل بين المتابعين إلى أن خرجت ماجدة خير الله بتصريحات صحفية لها كشفت من خلالها عن تعرض حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للاختراق وأنه لا علاقة لها بما تم نشره به أو تم تداوله .