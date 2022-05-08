سيينا ميلر.. النساء أقوى من الرجال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الممثلة البريطانية – الأميركية سيينا ميلر عن تضامنها ودعمها لجميع النساء، مؤكدة أنهن أقوى من الرجال.

وقالت ميلر (40 عامًا) في حوار مع صحيفة “أوجسبورجر ألجماينه” الألمانية: “إن هذا التضامن تجلى في سياق حملة (وأنا أيضًا)”، مضيفة أنها أصبحت أكثر جرأة في التعبير عن رأيها، ولم تعد مستعدة لقبول “سلوك معين من الرجال لمجرد أنها لا تريد إهانة الأشخاص”.

وأضافت: “نحن- النساء- أقوى من الرجال بالفعل، فبالرغم من أنهم قد يكونون أكبر حجمًا أو يمكنهم المش أسرع منا، لكننا من ننجب الأطفال إلى العالم”.