هيفاء وهبي تسرق الأنظار في باريس.. إطلالة رائعة تتصدر إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة اللبنانية ​هيفاء وهبي الأنظار إليها​ بمجموعة صور جديدة نشرتها عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، ظهرت فيها في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

ووثقت هيفاء إطلالتها، حيث إرتدت Overall ضيق من اللون الأسود مع معطف صيفي من اللون الزيتي، كما نسقت مع إطلالتها نظارة شمسية من اللون الأسود أبرزت جمال وجهها.

وتفاعل الجمهور مع صور هيفاء وهبي الجديدة بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم فتصدّرت الترند خلال فترة قصيرة، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن هيفاء وهبي تعيش حالة من النشاط الفني، إذ تنشغل في الفترة الراهنة بتصوير مشاهد فيلمها الجديد، وجرى التصوير في العاصمة الفرنسية باريس مطلع شهر يناير الماضي.

وكانت هيفاء قد حصلت مؤخرًا على تكريم خاص كأيقونة للموضة في الوطن العربي وذلك في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.