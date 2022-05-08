شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تنشر صورة لها من داخل الجيم.. وتعلق: قبل الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة لقاء الخميسى متابعيها بصورة عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت فيها من داخل الجيم، حيث ظهرت بزي رياضى أسود بالكامل، وأكدت أن تلك الصورة التقطتها قبل إصابتها التي أشارت لها قبل فترة مؤكدة تعرضها لإصابة داخل الجيم.



لقاء الخميسى على انستجرام

وكانت ظهرت لقاء الخميسى خلال رمضان الماضى فى حلقة من حلقات برنامج "نجوم السما"، وأكدت وقتها خلال لقائها الذى اذيع على قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON، أنها كانت متحمسة جداً لتجربة القفز المظلى، وكانت تتمنى أن يكون أبنها معها الآن وشقيقها "هيثم".





لقاء الخميسى فى صورة لها

وعقب قفز "لقاء الخميسى"، من الطائرة أنبهرت من مشهد مدينة شرم الشيخ من الأعلى، وأخذت تغنى "حلوة يا بلدى"، وراحت تهتف بصوت عالى :"مصر تجنن يا جماعة..اللى مشفش بلدى يجى مصر يشوف بلدى حياتى".