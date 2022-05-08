شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تسجل 3 ملايين و500 ألف جنيه في شباك التذاكر ليلة أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، إيرادات بلغت 3 ملايين ونصف مليون جنيه يوم أمس السبت، وقسمت هذه الإيرادات على 3 أفلام بواقع 2 مليون و19 ألف جنيه لفيلم "واحد تانى"، ومليون و92 ألف جنيه من نصيب فيلم "العنكبوت"، 486 ألف جنيه لصالح فيلم "زومبى".

ويتصدر فيلم "واحد تانى" إيرادات الموسم محققًا 32 مليونًا و500 ألف جنيه جاءت تفاصيلها، مليون جنيه ليلة الأحد – وقفة عيد الفطر، 5 ملايين جنيه يوم الإثنين أول أيام عيد الفطر، و7 ملايين و200 ألف جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و6 ملايين 950 ألف جنيه يوم الأربعاء ثالث أيام العيد، و5 ملايين و500 ألف جنيه أمس الخميس، و4 ملايين و500 الف جنيه ليلة الجمعة، و2 مليون جنيه ليلة أمس السبت.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

ووصلت إيرادات فيلم "العنكبوت" إلى 17 مليونا و200 ألف جنيه، بواقع 470 ألف جنيه ليلة الأحد - وقفة عيد الفطر - و3 ملايين و650 ألف جنيه يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر، و5 ملايين جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و4 ملايين 500 ألف جنيه الأربعاء ثالث أيام العيد، 3 ملايين و500 ألف جنيه أمس الخميس.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

أما فيلم "زومبى" فوصلت إيراداته إلى 10 ملايين جنيه، حيث حقق 119 ألف جنيه ليلة الأحد – وقفة عيد الفطر، و2 مليون و220 ألف جنيه يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر، و3 ملايين جنيه يوم الثلاثاء ثانى أيام العيد، و2 مليون 850 ألف جنيه يوم الأربعاء ثالث أيام العيد، ومليون و800 ألف جنيه أمس الخميس.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.