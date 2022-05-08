منة فضالي تخطف الأنظار ب (لوك) جديد في أحدث ظهور لها .. والجمهور : ” ليه عملتي في نفسك كده “

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 05:44 مساءً - شاركت الفنانة ” منة فضالي ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمجموعة من الصور ل (اللوك) الجديد الذي اعتمدته في أحدث ظهور لها .

حيث قامت منة فضالي بتغيير قصة شعرها فظهرت بالشعر القصير كما قامت بصبغه بلون جديد في إطلالة فاجئت المتابعين .

وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور : ” إنها قاعدة الحياة .. كل شئ كنت تنتظره دائما يأتي في اللحظة التي تتوقف فيها عن البحث عنه ” .

وانقسمت ردود أفعال المتابعين حول إطلالة الفنانة منة فضالي الجديدة بين من أشاد بها وبجمالها وبين من انتقدها مشيرا إلى أن اللوك لا يليق بها وأنها قامت بعمليات تجميل كنفخ شفاهها .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” ليه نفختي شفايفك ” و ” نفختي شفايفك ،انتو بتعملوا في نفسكم كده ليه، بتبوظوا ملامحكم الحلوة ليه ” و ” ليه عملتي في نفسك كده كنتي جميلة ” .