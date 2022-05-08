أنوشكا تحصل على حكم قضائي بإدانة جارها بعد “معركة كلاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة جنح أكتوبر، بتغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا، إثر خلاف نشب بينهما بعدما قام كلبُه بمهاجمة كلبها، في كومباوند سكني بمدينة 6 أكتوبر مبلغ 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الثانية، و5000 آلاف جنيه تعويض مؤقت بالحق المدني.

وطلب فريق الدفاع عن المطربة أنوشكا، أقصى عقوبة لجارها المتهم بمحاولة الاعتداء عليها بالسب والقذف،، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء سيرهما بتجمع سكنى خاص بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن الفنانة أنوشكا حررت محضرا في شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل كمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

وقالت الفنانة في بلاغها، إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد”، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: “براحتي أعمل اللي أنا عايزه.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، وتم تحديد جلسة 19 مارس الماضي؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.