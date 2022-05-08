صور للملكة إليزابيث في صغرها تنشر للمرّة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن تقوم هيئة الإذاعة البريطانية BBC ببث فيلم وثائقي جديد، عبارة عن مقاطع فيديو منزلية خاصة لم تُشاهد من قبل للملكة “إليزابيث الثانية” كأميرة شابة، ويحكي قصة حياتها وحكمها من خلال كلماتها الخاصة، ضمن إحتفالات اليوبيل البلاتيني لها.

وElizabeth: The Unseen Queen هو فيلم وثائقي مدته 75 دقيقة سيتم عرضه لأول مرة على BBC One يوم الأحد 29 مايو 2022. تم إصدار ثلاث صور لم يسبق لها مثيل للملكة “إليزابيث”- عندما كانت الميرة “إليزابيث”- لمرافقة الإعلان عن هذا البرنامج الخاص.

وقال “سيمون يونغ”، محرر التاريخ في BBC، في بيان: “يشرفنا أن الملكة قد عهدت إلى BBC بمثل هذا الوصول غير المسبوق إلى مجموعة أفلامها الشخصية. هذا الفيلم الوثائقي هو لمحة غير عادية عن جانب شخصي عميق من العائلة المالكة نادراً ما يتم مشاهدته، ومن الرائع أن نكون قادرين على مشاركته مع الأمة بينما نحتفل باليوبيل البلاتيني لها”.

منحت الملكة BBC حق الوصول إلى قبو أفلام العائلة المالكة للتسجيلات الخاصة- المحفوظة في مجموعة خاصة في معهد الفيلم البريطاني- وسيعرض البرنامج مقاطع فيديو مصوَّرة للملكة، الأمير “فيليب”، الملك “جورج السادس” وآخرين، والتي تكشف عن لحظات خاصة، مثل قيام والدتها بدفع الملكة في عربة أطفال، وأول زيارة ممتدة قام بها الأمير “فيليب” إلى بالمورال في عام 1946، كما عرضت الملكة خاتم خطوبتها أمام الكاميرا في وقت كانت خطوبتها لا تزال سرية.

سيعرض البرنامج أيضاً الملكة كأم شابة ووالديها شغوفين بأحفادهما، لقطات للملك “جورج الخامس” وهو يبحر مع زوجة ابنه في عام 1931، الملكة مع عمها الراحل الأمير “جورج” دوق كنت، وآخر زيارة قام بها الملك “جورج السادس” إلى بالمورال مع أسرته عام 1951.

في المجموع، شاهدت هيئة الإذاعة البريطانية أكثر من 400 فيلم، ووثقت جوانب ما وراء الكواليس لأحداث الدولة. بدلاً من المقابلات التقليدية والسرد، سيعتمد Elizabeth: The Unseen Queen بشكل كبير على كلمات الملكة الخاصة، المأخوذة من ثمانية عقود من الخطب، مع شريط صوتي يملأ الفجوات.