شاروخان يحصل على وسام جوقة الشرف في فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل نجم بوليوود “شاروخان” على أعلى جائزة مدنية في فرنسا، والمعروفة باسم “وسام جوقة الشرف”، حيث مُنحت له نظراً لإسهاماته البارزة في نشر ممارسة التنوع الثقافي في جميع أنحاء العالم.

وقد منح وزير الخارجية الفرنسي “لوران فابيوس” النجم “شاروخان” الوسام كتقدير شرفي وذلك في 3 مايو 2022. وأقيم الحدث في فندق تاج محل بالاس في مومباي.

ونشر القنصل العام لفرنسا جان مارك سيري شارليت صورة تجمعه مع شاروخان عبر حسابه في موقع “تويتر”، وعلّق عليها قائلًا: “مسرور بلقاء الحائز على أعلى جائزة في مومباي، وسام جوقة الشرف، وهو لقب يليق بشاه بوليوود! عزيزي شاروخان، تقديري الصادق على كرم ضيافتك بعد ظهر اليوم. بينما أشكر شاروخان على كرم ضيافته واستحقاقه للقب”.

ومن جانبه أعرب شاروخان أيضاً عن امتنانه لهذا التكريم قائلًا: “هناك لحظات مختلفة في الحياة تجعلك تشعر وكأنك على المسار الصحيح وهذه واحدة من هذه اللحظات. أنا مسرور حقاً لنيل هذا الشرف”.

علاوة على ذلك، فقد علق قائلاً: “أنا جزء من أخوية الأفلام الهندية وهذا يجعلني أشعر بالفخر للاعتراف بالمجال الذي أتحمس له أكثر. لقد حفز هذا التكريم على نقل السينما الهندية إلى المستوى التالي من القبول والحب والمجد. شكراً لكِ، فرنسا، على محبتك وتقديرك للأفلام الهندية، إنه أمر مشجع للغاية”.

عن “وسام جوقة الشرف”:

في عام 1802، أنشأ “نابليون بونابرت” هذه الجائزة المدنية المرموقة في فرنسا والتي كانت الأعلى في مكانتها. تُمنح هذه الجائزة لكل من يساهم في الدولة، بغض النظر عن جنسية المستلم.

على صعيد العمل، قد أصبح شاروخان جاهزًا للعودة إلى الشاشة الفضية بعد غياب أربع سنوات، وذلك من خلال فيلم Paathan مع ديبيكا بادوكون وجون أبراهام.