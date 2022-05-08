شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تشارك متابعيها بصور أثناء تواجدها فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت هيفاء وهبى متابعيها على موقع فيس بوك بعدة صور لها اثناء تواجدها فى فرنسا وتحديدًا العاصمة باريس، ظهرت فيها بإطلالة باللون الأسود، وما أن نشرت الصور حتي تفاعل بها متابعوها بصورة كبيرة خلال التعليقات ما بين من أثني على الإطلالة أو سألها خلال التعليقات حول موعد طرح فيلمها الجديد "اشباح أوروبا" والذى تأجل موعد طرحه بعدما كان مقررًا له أن يطرح خلال موسم عيد الفطر.



هيفاء وهبى خلال عدة صور

وكان صناع فيلم "أشباح أوروبا" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى، أجلوا طرحه في دور العرض السينمائى لموعد آخر، حيث خرج من المنافسة على شباك النتذاكر في اللحظات الأخيرة دون الإفصاح عن موعد جديد لطرحه في دور العرض.



هيفاء وهبى

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.



هيفاء وهبى

وتتنافس 3 أفلام دفعة واحدة على شباك التذاكر، وهم فيلم "واحد تانى" بطولة النجم أحمد حلمى، وسيد رجب، وروبى، واحمد مالك ونسرين أمين، تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وانتاج سينرجى فيلمز، وفيلم "العنكبوت" بطولة النجم أحمد السقا وظافر العابدين ومنى زكى، إخراج أحمد نادر جلال، وفيلم زومبى بطولة على ربيع وحمدى المرغنى وكريم عفيفى.