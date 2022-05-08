شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يشكر فريق عمل أغنية مسلسل الكبير أوى على طريقة سبيس تون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد مكى، على توجيه الشكر، لكل فريق العمل الذى شارك في تحويل شخصيات مسلسل الكبير أوى 6 إلى الرسوم المتحركة، وتم تداول الفيديو بكثره على فيس بوك بعنوان "لو الكبير كان مسلسل على قناة الأطفال سبيس تون كان هيبقى عامل إزاى" وإعاد أحمد مكى، نشر الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلاً: "ألف شكر على المجهود الجبار ده حلو حلاوة ربنا يسعدكم وتسلم إيديكم".

وعرض مسلسل "الكبير أوى6 " طوال شهر رمضان المنقضى على قناة on والمسلسل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.

قال حسن القناوى، مصحح اللهجة مسلسل "الكبير أوى"، إنه يعتز بمسلسل "الكبير أوى" قائلا: "أعتبره ولدى البكرى"، وأنه يعمل مع فريق المسلسل من 12 سنة، مؤكدا أنه يعتبر أن أعضاء المسلسل أصبحوا كالأسرة الواحدة، وأن كل العاملين فى المسلسل عندهم استعداد يدفعوا فلوس ويشتغلوا فى المسلسل.

وأضاف مصحح اللهجة بمسلسل "الكبير أوى" مازحا، خلال مداخلة عبر برنامج "ZOOM"، ببرنامج "السفيرة عزيزة"، أمس السبت، والذى تقدمه كل من الإعلامية سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، على فضائية "dmc"، للحديث عن الموسم الدرامى الذى أثار انتباه المشاهدين، أنهم ينقصهم موسم آخر من المسلسل وسيصدرون كارنيهات خاصة بفريق العمل، بحيث أننا أصبحنا أسرة واحدة ومعنا كارنيهات مثل كارنيهات التأمين الطبي وصحى، ويفعلون تأمينات لنا لأننا أصبحنا أسرة كبيرة، والضحك الذى تشاهدونه على الشاشات يكون هناك 10 أضعافه فى الكواليس وخلف الكاميرات.

وأشار حسن القناوى إلى أن الضحك بيكون بشكل كبير فى الكواليس، قائلا: "فريق العمل فى المسلسل بيمسك نفسه بالعافية من الضحك حتى يكتمل التصوير"، مؤكدا أن كل العاملين فى المسلسل عندهم استعداد يدفعوا فلوس ويشتغلوا فى المسلسل.

وأوضح حسن القناوى أنه عندما ترسم البهجة والابتسامة على وجه شخص ما نعمة كبيرة، ولذلك كلنا مؤمنين بالعمل الذى نعمل عليه فى مسلسل "الكبير أوى" من أول السائقين وحتى المخرج، وجميعنا مؤمنون بشيء اسمه قيمة الكبير أوى"، لذلك عندما احترمنا المشاهدين المشاهدين أنفسهم احترموا المسلسل.