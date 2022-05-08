شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى عن فيديو المطعم: بقاله أكتر من سنة واتفاجئنا بالتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودى كواليس وحقيقة الفيديو الذى تم تداوله مؤخرًا والذى تظهر فيه بصحبة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف وشقيقتها وابن شقيقتها أثناء وجودهما فى أحد المطاعم الشهيرة بإمبابة.

وقالت البارودى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم الاسابع" إن هذا الفيديو تم تصويره منذ أكثر من عام مضى حيث دعاهما المهندس عبد الرحمن ابن شقيقتها هناء إلى هذا المطعم بمناسبة عيد زواجها هى الفنان حسن يوسف.

وأوضحت الفنانة المعتزلة قائلة: "عبدالرحمن عزمنا وقال هوديكم مكان جميل هتحبوه، وذهب إلى المطعم قبلنا وقال لصاحب المطعم إنه يحتاج إلى مكان هادئ لنجلس فيه حتى لا يتزاحم علينا الناس، وعرف صاحب المطعم أننى وزوجى الفنان حسن يوسف سنحضر، وفوجئنا عند وصولنا بأنه جايب فرقة موسقيقة تستقبلنا وبهذا الترحيب الحار من صاحب المطعم الذى استأذن حسن فى التصوير قائلاً: علشان أفرج أمى زيارة حضراتكم، وزوجى وافق على التصوير بعد تعاطفه مع صاحب المحل لتراه لأمه ومحبته لنا".

وتابعت شمس البارودى: "أنا برفض التصوير عمومًا إلا للضرورة ولكن فى هذا اليوم كان الموقف محرج، وشددت على صاحب المطعم، وقلت له محدش يشوف الفيديو غير الوالدة، بس مين بقى؟!".

وأكدت الفنانة المعتزلة أن صاحب المطعم نشر الفيديو للمرة الأولى بعد الزيارة بعدة أشهر وعندما علم الفنان حسن يوسف اتصل به وعاتبه، فرفع صاحب المطعم الفيديو، لتفاجئ مؤخرًا بتداول الفيديو مرة أخرى.