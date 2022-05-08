شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى شهداء الوطن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة، شهداء الوطن، الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم أمس، وهم ضابط و10 جنود في هجمة إرهابية على محطة رفع المياة بغرب سيناء.

وأصدرت النقابة بيان نعى مفاده: يا عزيز الرحمة.. يا عزيز الرحمة

قلوب حزينة.. عقول يعتصرها الألم.. عيون باكية

تلقينا الاعتداء الغاشم البربرى الذى ارتكبه ثلة من المتطرفين بقلوب مريضة وعقول فاقدة الصواب، وبهجوم لا إنسانى في أيام مباركة على جنود وضباط من أبناء مصر العزيزة، يدافعون عن أمنها وأمانها هم ملعونون في كل زمان ومكان، خلفوا بفعلتهم شهداء أبرياء.. يا عزيز بواسع رحتمك أرنا فيهم عجائب قدرتك.

نشاطركم الأحزان شعباً وأسراً سيدات ورجال وشباب وطلائع أطفال في وفاة الشهداء الأبرار أسكنهم الله بواسع رحماته فسيح جناته وألهمنا الصبر والسلوان .