صور.. ليلى علوي تتصدر الترند بـ”إطلالة صيفية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

خطفت الفنانة المصرية ليلى علوي الأنظار بإطلالة صيفية جديدة تصدرت بها محركات البحث الإلكتروني “غوغل”.

ونشرت ليلى علوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع “أنستقرام”، صورتين جديدتين لها، بفستان قصير باللون الأسود، مطرز بالورود البيضاء، مما أبرز رشاقتها وأنوثتها.

ووضعت الفنانة المصرية مكياجا بسيطا مرتكزًا على أحمر الشفاه الذي اعتمدته باللون الأحمر الصاخب؛ لإضافة لمسة أنثوية جذابة لملامحها.

ظهرت مرتدية حذاءً ذا كعب عالٍ باللونين الأسود والأبيض؛ ليتماشى مع فستانها ويعكس أناقتها وجمالها.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، كانت قد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل “دنيا تانية”.

وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية” في إطار درامي حول (دنيا سالم) التي تجسد شخصيتها ليلى علوي، والتي تتعرض لصدمة شديدة بعد أن فقدت ابنها غرقآ في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

يشارك ليلى علوي البطولة النجوم مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي وغيرهم، إشراف عام على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.

