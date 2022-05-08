مروان خوري بعد انفصاله:”الحياة قسمة ونصيب ولست متسرعاً”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 8 - مايو - 2022 4:25 مساءً

فاجئ الفنان مروان خوري، جمهوره بعد إعلان قرار انفصاله عن خطيبته منذ فترة، مروان المعروف بلقب الفنان والشاعر الرومنسي واشهر عازب بالوسط الفني، كان سابقاً قد اعلن عن اقتراب موعد زفافه.

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى خلال لقائه ببرنامج “et بالعربى”: “أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلى.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس”.

وتعليقاً على لقبه بأشهر عازب بالوسط الفنى قال مروان: “ما بيزعجني.. أنا مش بحب دايما احكى ولا اتكلم فى التفاصيل”.

هذا وقد فجر خوري مفاجأة بإعلان فسخ خطوبته من اللبنانية ندى قبل أيام من الزواج ليعود مجددا إلى لقبه بكونه أشهر عازب بالوسط الفني، وقال في لقاء له على قناة “الجديد”: إن كل شيء بالحياة قسمة ونصيب ولست متسرعا في الدخول مجددا بقصة حب جديدة وأن تركيزي حاليا منصب في حياتي الفنية.

وعن سر تأخر زواجه حتى الآن، رغم شهرته الواسعة بين الفتيات بالرومانسية، قائلا: “الزواج عندي مرتبط بالمشاعر والشغف”.

وأوضح الفنان مروان خوري سابقاً، خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، أن اختياره لخطيبته ” ندى” كان لسبب مواصفاتها، معقبا: “بحب عيونها .. والحب ملوش أجوبة”.