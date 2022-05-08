على طريقة “بروس لي”.. شاهد فتاة صينية تستعرض مهارات فريدة في الـ”كونغ فو”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

التدرب على الفنون القتالية ومنها رياضة الكونغ فو هواية يعشقها الكثيرين، حيث يعتبر بروس لي علامة مميزة في تاريخ تلك الرياضة.

يمتلك بعض الرياضيين مهارات فريدة في أداء فنون الألعاب التي يحترفون ممارستها ومنها رياضة الـ “كونغ فو”.

وتعد رياضة الـ “كونغ فو” من الفنون القتالية التي تتطلب تدريبات شاقة تسمح لجميع أعضاء الجسم بامتلاك المرونة اللازمة للتحرك في جميع الاتجاهات بسرعة فائقة تمكن صاحبها من مباغتة الخصم.

ويضاف إلى ذلك، فإن لاعب الـ “كونغ فو” لابد أن يمتلك قدرات ذهنية عالية تمكنه من التركيز على مواضع ضرباته واتساق حركاته حتى تكون مؤثرة”.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “الشعب” الصينية فتاة صينية تحترف رياضة الـ “كونغ فو” وهي تستعرض مهارات فريدة للفنون القتالية في أحد الأماكن العامة بمحافظة سيشوان.

وبروس لي، الذي يملك الجنسيتين الأمريكية والصينية، يمثل مصدر إلهام لكثير من الصينيين في رياضة الكونغ فو.