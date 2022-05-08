إبنة أحمد حلاوة تتوجه برسالة إلى الجمهور وتطلب مساعدتهم في هذا الأمر

كتب امير فتحي في الأحد 8 مايو 2022 03:50 مساءً - كشفت ” هبة حلاوة ” إبنة الفنان المصري الراحل ” أحمد حلاوة ” عن عزمها الاحتفال بعيد ميلاد والدها الذي يوافق يوم السابع عشر من شهر مايو الجاري بطريقة خاصة ومختلفة كاشفة عن الفكرة التي تفكر فيها وتعزم القيام بها بمساعدة متابعيها .

فكتبت هبة حلاوة في منشور لها عبر حساب والدها على موقع فيس بوك : ” بابا عيد ميلاده يوم الاثنين 17/5 .. عيدك في الجنة يا حبيبي .. فكرت في الهدية اللي ممكن اهاديه بيها السنة دي وخطر ببالي فكرة عايزة انفذها بمساعدتكم ” .

وتابعت : ” عايزة كل شخص ليه موقف أو ذكرى مع أبويا يسجل الموقف ده وهو بيحكيه صوت وصورة أو حتى صوت فقط ويبعتهولي على الخاص لإني بجمع التسجيلات والفيديوهات دي في فيلم قصير عن والدي ” .

واختتمت إبنة الفنان الراحل أحمد حلاوة منشورها قائلة : ” وياريت لو حد شاطر في المونتاج وحابب ويقدر يساعدني في الموضوع ده يتواصل معايا هكون شاكرة ليه جدا .. واشكركم جميعا مقدما ” .