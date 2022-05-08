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فيلم وثائقي جديد يعرض لقطات لم تُشاهد من قبل للملكة إليزابيث في طفولتها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال قصر بكنغهام ومذيع بهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” السبت إنه سيتم عرض لقطات لم تشاهد من قبل لملكة بريطانيا إليزابيث وهي فتاة صغيرة، قبل اعتلاء العرش، في فيلم وثائقي جديد يذاع نهاية هذا الشهر.

وسيسبق العرض في 29 أيار الاحتفالات بمرور سبعة عقود على تولي الملكة العرش.
وقال محرر الشؤون التاريخية لدى “بي.بي.سي” سايمون يانع: “هذا الفيلم الوثائقي هو لمحة غير عادية عن جانب شخصي عميق من العائلة المالكة نادرا ما يُشاهد، ومن الرائع أن تكون قادرا على عرضه للأمة ونحن نحتفل باليوبيل البلاتيني لها”.

وقالت “بي.بي.سي” إن المنتجين شاهدوا ما يزيد على 400 تسجيل مصور، منها ما وراء الكواليس لأحداث مرت بها الدولة، فضلاً عن أكثر من 300 خطاب ألقتها الملكة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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